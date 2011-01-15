-ÇEBBİ: 6-7 AY İÇİNDE SEÇİM YAPILABİLİR PARİS (A.A) - 15.01.2011 - Tunus muhalefet lideri Necip Çebbi, ülkede uluslararası gözlemcilerin denetimdeki seçimlerin 6-7 ay içinde yapılabileceğini söyledi. Çebbi, Başbakan Muhammed Ganuççi ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, "Program aşikar; yasalarda reform yapmak ve 6-7 ay içinde serbest genel ve devlet başkanlığı seçimleri düzenlemek" dedi. Çebbi, seçimlerin uluslararası gözlemcilerin de katılımıyla yapılmasının kendisinin ana taleplerinden biri olduğunu söyledi. İsyan üzerine ülkesinden kaçan Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin sözünü sakınmaz muhalifi Çebbi, yıllarca güvenlik güçlerinin sık sık tacizine uğradı. Bu arada Fransa hükümet sözcüsü Francois Baroin, Zeynelabidin Bin Ali'nin aile üyelerinin Fransa'da istenmediğini, kendilerini de burada kalma niyetinde olmadıklarını ve ayrılacaklarını söyledi. Öte yandan, Belçika'daki yüzlerce Tunuslu sürgün, başkent Brüksel'de sevinç gösterisinde bulundular. Tunus'ta işsizliği ve yoksulluğu protesto eden halkın geçen ay başlattığı isyan sonucu, Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali dün ülkesinden kaçarak Suudi Arabistan'a sığınmıştı.