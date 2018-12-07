CDU'nun yeni genel başkanı Kramp-Karrenbauer oldu

Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel başkanlığına yeniden aday olmayan Almanya Başbakanı Angela Merkel'in halefi Annegret Kramp-Karrenbauer oldu. Kramp-Karrenbauer CDU Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

CDU'nun Hamburg'daki kongresinde yapılan ilk oylamada üç aday da mutlak çoğunluğu sağlayamadı. İkinci tur oylamada ise Kramp-Karrenbauer 999 delegeden 517'sinin oyunu alarak CDU'nun yeni genel başkanı seçildi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri eski meclis grubu başkanı Friedrich Merz ise oyların 482'sini aldı.

Yapılan ilk tur oylamada, genel başkanlığa aday olan CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer 450 delegenin oyunu alarak mutlak çoğunluğu sağlayamamıştı. Alman meclisi Hristiyan Birlik (CDU/CSU) eski Grup Başkanı Friedrich Merz ise oyların 392'ini almıştı. Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın oyları ise 157'de kalmıştı. Oyların yüzde 15,7'sini alan Sağlık Bakanı Spahn ise ikinci tur oylamaya katılma şansı elde edememişti.

999 delegenin katıldığı oylamada, genel başkan seçilebilmek için adayın en az 500 delegenin oyunu alması gerekiyordu.

Kramp-Karrenbauer'in açıklaması

Hamburg'daki kongrede, ilk tur seçiminden önce adaylardan ilk konuşmayı Annegret Kramp-Karrenbauer yaptı. CDU Genel Sekreteri ve Saar Eyaleti Başbakanı Kramp-Karrenbauer konuşmasında CDU'nun kötümserlerin peşinden koşmaması ve gerekirse zamanın ruhuna karşı korkusuz ve cesaretli bir biçimde kendi rotasında ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Partinin adında Hristiyan ibaresinin bulunduğuna dikkat çeken Kramp-Karrenbauer, partinin değerler pusulası konusunda "yanlış anlamalara” izin vermemesi gerektiğini savundu. CDU'nun Avrupa partiler coğrafyasında ayakta kalan son büyük halk partisi olduğunu belirten Kramp-Karrenbauer "Bunun böyle kalmasını istiyorum” dedi. Dijitalleşme konusunda ilerlemeye ihtiyaç olduğunu belirten Kramp-Karrenbauer "Eğer cesaretimiz varsa, bu ülkede bir şeyler yapmak isteyenler için frenleri kaldırırız” ifadelerini kullandı.

Merz strateji değişikliğini savundu

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri eski meclis grubu başkanı Friedrich Merz ise Merkel'in izlediği siyasi çizgiyi sonlandırma ve yeni bir çizgi izleme sinyali verdi. Merz, partinin vatandaşlar, seçmenler ve diğer siyasi karşıtlarına yönelik strateji değişikliğine gitmesi gerektiğini savundu. Merz "Ülke genelinde yeniden yüzde 40'a ulaşmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Birçok kişinin sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisine kayan CDU seçmenlerini geri kazanmaya çabaladığını belirten Merz, "Ama bunu başaramadık" dedi.

"Net pozisyonlar olmadan daha iyi seçim sonuçları alamayız" diyen Merz sağlıklı bir tartışma kültürüne ihtiyaç olduğunu söyledi. Merz CDU'nun siyaset sahnesindeki başlıca hasımlarının sağ ya da solun en ucundaki siyasi özneler değil, Sosyal Demokrat Parti, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller olduğunu belirtti.

Almanya'nın doğusunda yaşayan vatandaşların 1990'dan bu yana başarıları nedeniyle övgüyü hak ettiklerini söyleyen Merz gelecek yıl Brandenburg, Thüringen ve Saksonya eyaletlerinde seçimler olacağını hatırlattı. Merz CDU'nun bu insanları sağ ya da sol popülistlere bırakmaması gerektiğini belirtti.

Parti genel başkanlığına seçilmesi halinde parti içindeki anlaşmazlığın büyüyeceği ve erken seçimin gündeme geleceği yönünde iddiaları da reddeden Merz, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile birlikte iyi bir şekilde çalışabileceğini söyledi.

AFP/JD, EC, GA

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