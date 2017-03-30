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Dünya
Deutsche Welle

CDU'lu Spahn: İslam yasasına ihtiyacımız var

Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) başkanlık divanı üyesi Jens Spahn Almanya’daki Müslüman cemaatler için yasal düzenlemelere gidilmesini talep etti.

30 Mart 2017 13:16

Hristiyan Demokrat Birlik partisi (CDU) başkanlık divanı üyesi Jens Spahn, Alman Funke Medya Grubu’na yaptığı açıklamada, "Bir İslam yasasına ihtiyacımız var” dedi. Bu yasada Almanca bilen imamlar, İslam din dersi öğretmenleri ve diğer din adamları için gerekli eğitimlere ilişkin düzenlemelerin yer alması öngörülüyor.

Spahn ayrıca bir “Cami Kayıt Kütüğü” oluşturulmasından yana da görüş bildirdi ve “Almanya’da kaç cami olduğunu, bunların nerelerde bulunduğunu ve kimlerin bunları finanse ettikleri konusunda hiçbir bilgimiz yok” ifadesini kullandı.

Jens Spahn başlattığı girişime ilişkin olarak Müslümanların Almanya’da merkezî bir muhatabı bulunmadığını, şimdiye kadar işbirliği içinde olunan İslami kuruluşların son derece muhafazakâr İslamî görüşleri savunduklarını da söyledi. Spahn, “Bu kuruluşlar Müslümanlar arasındaki sadece küçük bir azınlığı temsil ediyor, bunlar doğru partnerler değil” açıklamasını yaptı.

'İmamlar Almanca sınavından geçirilmeli'

Camilerde neler olup bittiğini bilmeleri gerektiğine de işaret eden Hristiyan demokrat politikacı, İmamların Almanca sınavından geçirilmesi gerektiğini, imamların Almanca verecekleri vaazların mevcut önyargıları da azaltmaya yarayacağını söyledi. Spahn Türkçe ve Arapça verilen vaazların herkes tarafından anlaşılmadığını, ayrıca dış ülkelerden Almanya’ya gönderilen imamların bu ülkeler tarafından finanse edildiğine ve bunların Almanca bilmediklerine de dikkat çekti.

Jens Spahn imamların, İslam din dersi öğretmenlerinin ve diğer din adamlarının vatandaşların vergilerinden kesilen paralarla finanse edilmesi gerektiğini de belirterek, “Bu öneri sert tartışmalara neden olacaktır, ancak Türkiye’den ya da Suudi Arabistan’dan para geleceğine, bunları bizim finanse etmemiz kanımca daha hayırlı olacaktır” ifadesini kullandı. Spahn, tıpkı Hristiyanlarda olduğu gibi Müslümanlar için de cami vergisi yükümlülüğü getirilebileceğini, bu konuda Müslüman cemaatler ile konuşulabileceğini de belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

afp/kna/ÇA,GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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