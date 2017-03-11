CDU’lu Röttgen’den Türk bakanlara eleştiri

Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen, Alman hükümetinin Türk siyasetçilerin Almanya'daki referandum etkinliklerini konuşma ve toplanma özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmesini eleştirdi. Yabancı devlet adamlarının, kendi ülkelerinin "sınırını geçtikleri zaman özel şahıs” olmadıklarını belirten Röttgen, bir Türk siyasetçinin Almanya'da anayasa çerçevesinde sağlamış olduğu serbest ifade özgürlüğü hakkından yararlanıyormuş gibi yapamayacağını savundu. Röttgen, federal hükümetin Türkiye'ye açıkça "Türkiye'deki seçim kampanyasının buraya taşınmasını istemiyoruz” demesi gerektiğini ifade etti.

Türk bakanların Almanya’da katılmak istedikleri referandum etkinliklerinin iptal edilmesi, Ankara ile Berlin arasında gerilime yol açmıştı. Etkinlikler yerel idarelerin güvenlik, kapasite yetersizliği gibi gerekçelerle iptal edilmişti.

Röttgen: Çifte vatandaşlık tamamen kaldırılmalı

Alman Federal Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Röttgen, Türkiye ile Almanya arasında çifte vatandaşlığın tamamen kaldırılmasını istedi. Röttgen haftalık Der Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, çifte vatandaşlığın uygun bir sistem olmadığını belirtti.

Türk hükümet üyelerinin Almanya'daki referandum kampanyasının Almanya'da yaşayan Türklerle diğer vatandaşlar arasında yabancılaşmaya yol açtığını belirten Röttgen, "uyumun geldiği durumun, bir çok insanın zannettiğinden daha zayıf olduğunu” söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Röttgen, Almanya'da doğan göçmen kökenli çocukların 21 yaşına geldikleri zaman Türk veya Alman vatandaşlığı arasında seçim yapmaları gereken bir model geliştirilmesini istedi.

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AFP/KNA, JD/BS