CDU'dan Erdoğan'a Cumhuriyet tepkisi

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin dış politika sözcüsü Norbert Röttgen, Cumhuriyet Gazetesi çalışanları ile birlikte yazarlarının gözaltına alınmasının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarının bir sonucu olduğunu söyledi. Berliner Zeitung gazetesine konuşan Röttgen, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini eleştirenleri sistematik şekilde saf dışı etme politikasına devam ediyor” dedi.

Erdoğan'ın bu davranışıyla Avrupa'dan giderek uzaklaştığını ifade eden Röttgen, "Onun için önemli olan tek şey Türkiye'ye hakim olmaktır. Avrupa ülkeleri ve Almanya hükümeti, Türkiye Avrupa'nın temel prensiplerini ihlal ettiğinde eleştirilerini dile getirmelidir” dedi.

Almanya Başbakan Angela Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert de dün Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Merkel’ın geçtiğimiz ay Potsdam’da, Cumhuriyet Gazetesi’nin bir önceki Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın da konuklar arasında yer aldığı ve doğrudan ona hitap ettiği basın özgürlüğü ile ilgili yaptığı konuşmayı hatırlatmak isterim. Merkel, ‘Basın özgürlüğü devletin müdahalesi ve sansürün olmaması halinde var olur. Bununla da sınırlı değil. Basın özgürlüğü sorun, hatta tehlike ile karşı karşıya kalma endişesi yaşamaksızın uygunsuzlukları gün ışığına çıkartma ve haberleştirme özgürlüğünü kapsıyor’ demişti. Basın özgürlüğü ile ilgili kanaatimizin zemini budur ve Türk hükümeti ile farklı seviyelerdeki görüşmelerimizde aktardığımız görüş de budur” açıklamasını yapmıştı.

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DW/Reuters/AG/HS