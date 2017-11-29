CDU ve CSU suç işleyen Suriyelileri sınır dışı etmek istiyor

Almanya'da 30’dan fazla günlük gazetenin oluşturduğu Yazı İşleri Ağı'nın (RedaktionsNetzwerk) haberine göre, CDU ve CSU'lu eyalet içişleri bakanları, tıpkı Afganlarda olduğu gibi ağır suç işlemiş Suriyeli mültecileri de sınır dışı etmeyi planlıyor. .

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik'ten (CSU) bakanların uzlaşma sağladığı önerinin, 7 ile 8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Eyalet İçişleri Bakanları konferansında görüşülmesi bekleniyor.

Saksonya ve Bavyera eyaletleri içişleri bakanları, iç savaşın sürdüğü Suriye'deki güvenlik durumunun yeniden değerlendirmeye alınmasını ve söz konusu sabıkalı Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesini istiyor.

Eyalet İçişleri Bakanları Konferansı'nın yıl sonuna kadar başkanlığını CDU yönetimindeki Saksonya eyaleti yürütüyor. CDU'lu Markus Ulbig, Birlik partilerinin önerisi kapsamında öncelikle Suriye'deki güvenlik koşullarının yeniden değerlendirmeye alınacağı ve amacın tehlike oluşturan ya da ağır suç işlemiş Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesi olduğunu ifade etti.

CDU ve CSU'lu bakanların önerisi kapsamında, Suriyelilerin sınır dışı edilmesini durduran ancak Eylül 2017'de dolmasına karşın yetkililerin uymaya devam ettiği düzenlemenin sadece 30 Haziran 2018'e kadar uzatılması planlanıyor. Yazı İşleri Ağı, öneride yapılacak güvenlik değerlendirmesi sonucunda Suriye'de bazı bölgelerin güvenli olarak sınıflandırılacağına yer verdi.

Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) öneriye karşı çıktığı ve sınır dışı uygulamasını durduran düzenlemenin süresinin uzatılıp ardından yeniden değerlendirilmeye alınmasından yana olduğu bildiriliyor.

dpa/AP,GA/CÖ

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