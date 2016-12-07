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Dünya
Deutsche Welle

CDU kongresinde Türkiye'ye eleştiri

Alman Hristiyan Demokrat Birlik kongresinde Türkiye'de darbe girişimi sonrası temel hakların kısıtlandığı ve ortadan kaldırıldığı eleştirisi yapıldı. Ayrıca çifte vatandaşlığın kaldırılmasıyla ilgili önerge kabul edildi.

07 Aralık 2016 17:47

Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Essen'deki genel kongresinin ikinci ve son gününde iltica politikası, Türkiye ile ilişkiler ve 2017 genel seçimlerinin programıyla ilgili önergeler görüşülüyor. Kongrenin birinci gününde Başbakan Angela Merkel yeniden parti genel başkanlığına seçilmişti. İltica politikasının sertleştirilmesi ve vergi zamlarının ret edilmesi talebiyle hazırlanan önergeler delegelerin oyuna sunulacak.

Türkiye ile ilişkileri konu alan önergede ‘Türkiye gibi önemli bir stratejik ortağın en önemli temel haklar olan düşünce, basın, din ve toplanma özgürlüklerini kısıtlanmasının, askıya almasının ve ortadan kaldırmasının kabul edilemeyeceği" belirtiliyor. Önerge komisyonunun, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği’nin iptal edilebileceğine dair bölümü karar önerisinden çıkarması beklenmekteydi.

Çifte vatandaşlığın kaldırılması istendi

Ana koalisyon ortağının delegeleri yürürlükteki çifte vatandaşlık uygulamasının değiştirilmesi yönünde oy kullandılar. 2014 yılında kaldırılan, yabancı ailelerin Almanya'da dünyaya gelen çocuklarının vatandaşlık seçme mecburiyetinin yeniden yürürlüğe sokulması kongrede kabul edildi. İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti ile varılan uzlaşmanın yürürlükte kalması için girişimde bulunmuş ve ‘opsiyon modelinin' yeniden yürürlüğe sokulmasının meclis çoğunluğunun desteğini bulmayacağını ve değişiklikten doğrudan etkilenenleri rencide edeceğini söylemişti.

Mevcut uygulamaya göre yabancıların Almanya'da doğup büyüyen çocukları belli birtakım şartlara uyma karşılığında çifte vatandaşlık hakkından yararlanabiliyor. Hıristiyan Birlik Partili eyalet içişleri bakanları çifte vatandaşlığın entegrasyona engel teşkil edip etmediğini inceleyip 2019 yılında karar verilmesi hususunda uzlaşmışlardı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa, afp/AG, GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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