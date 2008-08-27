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Spor

Cazorla’yı Madrid heyecanı bastı

Real Madrid’in Villarrealli kanat oyuncusu Cazorla’ya olan ilgisi dün yaşanan olayların ardından gün ışığına çıktı.

27 Ağustos 2008 03:00


Marca’nın yaptığı Real Madrid ve Cazorla ile ilgili haberinden sadece saatler sonra Villarreal yetkilileri jet hızıyla bir toplantı düzenledi ve gelişmeleri netleştirmek için futbolcuyla görüştü. Görüşmeden sonra konuşan yetkililer 23 yaşındaki futbolcunun Villarreal’deki geleceğinden emin olmadıklarını söyleyerek transferin sinyallerini verdi.

Öte yandan, antrenmandan sonra telefonla konuşurken Canal 9 kameralarına yakalanan Cazorla’nın oldukça heyecanlı olduğu gözlendi. Cazorla’nın konuştuğu kişinin Iker Casillas olduğu anlaşıldı. Cazorla Real Madrid’e gelmeyi çok istediğini ve bunu David Villa’ya da söylediğini Casillas’a anlattı.

İspanyol basınına göre Cazorla şu günlerde menajeriyle bir araya gelerek transferini neticelendirmek için oldukça istekli. Futbolcunun maliyetinin ise tıpkı Madrid ekibinin bir diğer hedefi Diego Capel gibi 16 milyon avro civarında olduğu söyleniyor. Real Madrid’in hangi futbolcuyu renklerine bağlayacağını hep birlikte göreceğiz.

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