T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

'Cazibe Merkezleri'ne 2 milyar liralık kaynak

2018 yılı bütçesinde bütçe açığı 65.9 milyar TL olarak öngörüldü

25 Aralık 2017 12:12

TBMM'de kabul edilen 2018 yılı bütçesinde, reel sektöre 37 milyar TL, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde yatırımları ve kalkınmayı desteklemek amacıyla uygulamaya konulan cazibe merkezleri programına 2 milyar TL kaynak ayrılması öngörüldü.

Dünya'dan Canan Sakarya'nın haberine göre, 2018 yılı bütçesinden reel sektör desteklerine 37 milyar TL kaynak ayrılırken, 20.3 milyar TL ile sosyal güvenlik işveren prim destekleri en büyük payı aldı. Kasım ayında Plan Bütçe Komisyonu’nda, 11 Aralık’tan itibaren de Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanan 2018 Yılı Bütçesi kabul edildi. 2018 Yılı bütçesinde, bütçe giderleri 762.8 milyar TL, faiz hariç giderler 691.1 milyar TL, bütçe gelirleri 696.8 milyar TL, vergi gelirleri 599.4 milyar TL, bütçe açığı 65.9 milyar TL, faiz dışı fazla 5.8 milyar TL olarak öngörüldü.

İhracat desteklerine 3.2 milyar TL

2018 yılında bütçeden reel sektöre sağlanacak destekler kapsamında, sosyal güvenlik pirimi desteklerine 20.3, ihracat desteklerine 3.2 milyar TL, kredi garanti fonu ödemelerine 3 milyar TL, tarımsal kredi faiz desteğine 2.6 milyar TL, cazibe merkezleri programına 2 milyar TL, küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanan desteklere 1.7 milyar TL, esnaf kredileri faiz desteğine 1.5 milyar TL, Eximbank sermaye artırımına 1 milyar TL, turizm sektörü desteklerine 900 milyon TL, yatırım teşviklerine 800 milyon TL aktarılacak.

2017 yılında ekonomiyi canlandırmak için 350 bin işletmeye 196.7 milyar TL kredi için hazine destekli kefalet sağlandı ve kredi tutarı 219 milyar TL’ye ulaştı. 2018 yılında ihracat destekleri 3.2 milyar liraya çıkarılacak, ayrıca Eximbank’a sermaye artırımı için 2018 yılı bütçesinden 1 milyar TL kaynak ayrıldı. 

Ar-Ge’ye 4 milyar TL

2018 yılında bütçeden Ar-Ge harcamalarına 4.9 milyar TL ayrıldı. Yatırım harcamalarına ayrılan kaynak ise 85.1 milyar TL oldu. Yatırımların sektörel dağılımına bakıldığında kamu yatırımları içerisinde en yüksek payı 25.5 milyar TL ile ulaştırma sektörü alacak. Eğitim yatırımlarına 14.3 milyar TL, tarım sektörü yatırımlarına 10.1 milyar TL, sağlık sektörü yatırımlarına 8.5 milyar TL kaynak tahsis edildi. 2018 yılında bütçeden en büyük pay 134 milyar TL ile eğitime ayrıldı, ikinci sırada ise 127 milyar TL iye sağlık sektörü yer aldı.

Vergi gelirleri 599 milyar TL

Vergi gelirlerinin 2018 yılında yüzde 15.2 artarak 599.4 milyar TL, vergi dışı gelirlerin ise yüzde 6.4 artarak 97.4 milyar TL’ye ulaşması öngörülüyor. Vergi gelirlerinin alt kalemlerini, 122.7 milyar TL ile gelir vergisi, 65.8 milyar TL ile kurumlar vergisi, 146.5 milyar TL ile özel tüketim vergisi,13.6 milyar TL ile motorlu taşıtlar vergisi oluşturuyor.

Kalkınma ajanslarına 2.6 milyar TL aktarıldı

2018 yılı bütçesinden yerel yönetimlere 72.9 milyar TL, KÖYDES’e 900 milyon TL kaynak öngörüldü. Bölgesel kalkınmada rol oynayan Kalkınma ajanslarına bugüne kadar 2.6 milyar TL kaynak aktarıldı. 2018 yılında ise 452 milyon TL kaynak aktarılacak. Sosyal amaçlı yerel projelere destek olmak amacıyla geliştirilen SODES projesine 2009-2017 yılları arasında 1.1 milyar TL kaynak aktarılırken, 2018 yılında 281 milyon TL öngörüldü.

ETİKETLER

cazibe merkezleri2018 bütçekaynakreel sektörbütçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24