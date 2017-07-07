Cazibe Merkezi Programı için Diyarbakır’a 367 firma başvuru yaptı

Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED) Başkanı Aziz Özkılıç, Cazibe Merkezi Programı kapsamında Diyarbakır’a yatırım yapmak için 367 firmanın başvuru yaptığını belirterek, “Az maliyetli ve çok istihdam olacak projeler öncelik kazanacak. İthalatı azaltacak, ihracatı artıracak firmalara öncelik verilecek” dedi.

DOGÜNSİFED Başkanlığı’na seçilen Özkılıç, derneğin geleceğe dair hedeflerini, kent ekonomisini ve açıklanan teşvik paketleri ile hükümetin tedbir adımlarını T24’e değerlendirdi. Özkılıç'ın açıklamaları şöyle:

- Açıklanan Cazibe Merkezi Programı, teşvik paketleri ve son olarak KGF desteklerinin yansımaları nasıl oldu?

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yıllardır teşvik programları açıldı ama maalesef ki gerçek amacına ulaşamadı. Daha önce OHAL sadece Doğu ve Güneydoğu'yu kapsarken diğer batı illerde bu durum yoktu o yüzden yatırımcılar bu bölgeye yatırmak yapmak yerine OHAL olmayan illerde yatırım yapıyordu. Ama şuan tüm ülkede OHAL var ve yatırımcılar şuan bu bölgeye yatırım yapmaktan korkmuyor. En son 6. Bölge teşvik programları uygulandığında Diyarbakır da bu 6. Bölge'ye girince Diyarbakır konum ve ekonomik anlamda kalkınabilecek bir şehir olduğundan bu şehrimiz için önemli bir adım oldu. Bu yatırımlar çözüm sürecinde hız kazandı. Yani sermaye ürkektir, huzur olmayan yere gitmez. Bu anlamda hem teşvik programı var hem barış süreci var domino etkisi yarattı ve bundan iyi sonuçlar elde edildi. Şimdi geldiğimiz noktaya bakarsak; Cazibe Merkezi Projesi açıklandı ve bana kalırsa Cumhuriyet tarihinde en kapsamlı -elbet eksiklik var ama- en iyi teşvik programı diyebiliriz.

-Yatırım için kaç firma başvuru yaptı? Bundan sonra nasıl bir yol izlenecek?

Şuan Kalkınma Bankası'na proje için 367 proje başvurusu var. Yatırım için 1 katrilyon gibi bir miktar açıklandı. Tabi bunun ne kadarı gerçekleştirilir ne kadarı hayata geçer hep beraber önümüzdeki süreçte göreceğiz. Aldığım bilgiye göre Kalkınma Bankası saha çalışmalarına başlamış ve bu gerçek yatırımcılar, kendini ispatlamış firmalara öncelik verilecektir. Ayrıca teknolojisi yüksek ve Arge çalışmalarına öncelik verilecektir. Yani az maliyetli ve çok istihdam olacak projeler öncelik kazanacak. İthalatı azaltacak ihracatı artıracak firmalara öncelik verilecek. Bu konuda gerçekten Diyarbakır Valisi kentimiz için büyük şans. Büyük gayeler gösteriyor ve her daim kapısı açık olan bir vali. Cazibe Merkezi Projesi'nde 20 bin istihdam hedeflenmektedir.

-Kentin sanayileşme durumu nedir? Bu kente gelen iş veren için ne tür yatırımlara yönelmesini istersiniz?

Diyarbakır Ortadoğu'ya açılan kapıdır. Bu yüzden Ortadoğu'ya açılmak isteyen firmalar, yani batıda firması olup giderleri yüksek, emeği yoğun olan sektörler için burası avantajlı bir ildir. Firma burada yaptığı yatırımla 10 yılda bütün maliyetini çıkarıyor. Diyarbakır tarımcılık konusunda da gelişmiş bir il olduğu için sanayileşme adına yatırım yapmak isteyen firmalar için hammaddeye yakın. Bunun için zaten avantajlı ve Ortadoğu'da pazar kapısı olmasını hedefleyen firmalar için diğer batıya göre daha az maliyetle, yani konum açısından daha da avantajlı ve karlı olacaktır.

-DOGÜNSİFED'i anlatır mısınız? Ne zaman kuruldu, kaç dernekten oluşuyor? Geleceğe dair planları nelerdir?

Diyarbakır'da 2004 yılında kurulmuş bir federasyonuz. TÜRKONFED'in çatısı altında bir federasyondur. 2012 yılına kadar federasyon bünyemizde Hakkari, Bitlis, Tunceli, Malatya, Elazığ, Urfa, Diyarbakır'dan 23 dernek vardı. Bağlı olduğumuz TÜRKONFED Kalkınma Ajansları'nı model aldığı için biz de üçe bölündük. DİCLESİFED, FIRATSİFED ve DOGÜNSİFED olarak. Kendi bölgemiz olan TRC2 Diyarbakır ve Şanlıurfa'yı kapsıyor. Bu iki kentten toplam 10 dernek bize bağlı. TÜRKONFED'le birlikte 1300 üyemiz mevcuttur.

-Yeni yönetimin hedeflerinde ne tür projeler var?

Sivil toplum örgütleri içerisinde bir koordinasyon, bir ahengi oluşturmak istiyoruz. Ülke, bölge, kentimiz sıkıntılı bir dönemden geçiyor ve burada sivil toplum örgütlerinin önemi ortaya çıkıyor. Diyarbakır Güneydoğu'nun aynasıdır ve burada birlikte çıkan ses Türkiye'yi etkiliyor. Bu anlamda federasyonumuz, bölgenin kalkınması ve sorunlarını çözme adına bir aracı rol üstlenecektir. Bütün sivil örgütleri aynı düşüncede olmak zorunda değildir ama burada kentin, bölgenin kalkınması önemli. Bu yüzden ortak paydada buluşmamız gerekiyor. Hedefimiz ilk olarak işsiz genç nüfusumuzu istihdama katmak için uğraşacağız. Sanayileşme, çevre ve turizm alanlarında da çabalarımız ve projelerimiz olacaktır.