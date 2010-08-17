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Dünya

CAZ SANATÇILARININ FOTOĞRAFÇISI LEONARD ÖLDÜ LOS ANGELES (A.A)

17 Ağustos 2010 11:02

-CAZ SANATÇILARININ FOTOĞRAFÇISI LEONARD ÖLDÜ LOS ANGELES (A.A) - 17.08.2010 - Caz sanatçılarının 40'lı ve 60 yıllarda fotoğraflarını çekerek ünlenen Amerikalı fotoğraf sanatçısı Herman Leonard'ın, 87 yaşında hayata gözlerini yumduğu bildirildi. Fotoğrafçının sözcüsü yaptığı açıklamada, Herman Leonard'ın Los Angeles'te cumartesi günü hayatını kaybettiğini belirtti. ABD'nin Pennsylvanya eyaletinde Romanyalı ana babadan dünyaya gelen Leonard'a, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Duke Ellington veya Miles Davis gibi ünlü caz sanatçıları poz vermişti. Ünlü Amerikalı sinema oyuncusu Marlon Brando da, 1956 yılında, uzakdoğu ülkelerine yaptığı bir seyahate, fotoğraflarını çekmesi için Leonard'ı da götürmüşti. Leonard'ın  ödül alan birçok fotoğrafı, aralarında Washington'daki ünlü Smithsonian Institution'un da bulunduğu müzelerde sergileniyor.

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