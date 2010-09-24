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''CAYMA BEDELİ'' TÜKETİCİYE İADE ANKARA (A.A)

24 Eylül 2010 13:26

-''CAYMA BEDELİ'' TÜKETİCİYE İADE  ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Yenimahalle Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, numarasını başka GSM şirketine taşıyan tüketiciden alınan sabit ücret ve ''cayma bedeli''nin iadesine karar verdi. Telefon numarasını başka GSM şirketine taşıyan Ankara Barosu avukatlarından Ahmet Okay'a, bütün ödemeleri yapmasına karşın 17 TL'si sabit ücret, 50 TL'si ''cayma bedeli'', kalan kısmı gecikme faizi, yeni tesis vergi ücreti ve Telsiz Genel Müdürlüğü yıllık kullanım bedeli olmak üzere toplam 78.8 TL'lik fatura gönderildi. Firmaya şikayet dilekçesi veren, ancak bir cevap alamayan Okay, bunun üzerine 78.8 TL'lik fatura bedelinin kendisine ödenmesi için Yenimahalle Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurdu. Heyet, yaptığı inceleme sonucunda Okay'dan sabit ücret ve ''cayma bedeli'' alınmasını haksız buldu ve 78.8 TL'lik faturanın 67 TL'sinin Okay'a iadesine oy birliğiyle karar verdi. -HEYET KARARININ GEREKÇESİ- Heyetin kararının gerekçesinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 13 Nisan 2010'da konuya ilişkin aldığı karar anımsatıldı. Kanunda, ''Her türlü abonelik sözleşmelerinde taraf olan tüketiciler, isteklerini satıcıya bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son verebilirler'' denildiğine dikkat çekilen kararda, kurumun ise ''abonelik sözleşmesine ek nitelikteki hüküm ve şartlar ihtiva eden taahhütname, şartname gibi adlar altında imzalanan sözleşmelerde yer alan cezai şart ve/veya cayma bedellerine ilişkin hükümlerin, tüketicilerin almadıkları hizmeti ödemeleri sonucunu doğuracak şekilde belirlenemeyeceğini, taahhütnamelerin belirlenen süre bitiminden önce abonelerce sona erdirilmek istenmesi halinde, abonelerin almadıkları hizmet için kalan ay sayısı kadar cezai şart veya cayma bedeli olarak ödemede bulunmalarına son verilmesini kararlaştırdığı'' belirtildi.

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