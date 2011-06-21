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Çaylar tavşan değil, domuz kanı!

Altı ilde düzenlenen kaçak çay operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen bin 500 ton çayın, domuz kanıyla renklendirildiği tespit edildi.

21 Haziran 2011 03:00

T24 - Altı ilde düzenlenen kaçak çay operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen bin 500 ton çayın, domuz kanıyla renklendirildiği tespit edildi.



Gürpınar Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen 6 aylık soruşturma kapsamında Van, Hakkari, Adana, Mersin, Rize ve Şırnak'ta 49 ayrı noktaya eş zamanlı operasyon yapıldı. 300 askerin katıldığı operasyonda aralarında polis, asker ve kamu görevlilerini de bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, Gürpınar ilçesine getirildiler. Operasyonda 20 milyon TL değerinde 1 milyon 473 bin kilogram kaçak çay ile 40 ton kuruyemiş ele geçirildi.

Ahırlarda tezekler içinde bulunan çayların Adana'da bir fabrikada harmanlandığı ve domuz kanıyla renk verildiği belirlendi.

Gözaltına alınanların arasında Rize Çay Borsası'ndan bir yetkilinin de olduğu ve kaçak çayları geçmişe dönük hazırladığı faturalarla yasalmış gibi gösterdiği iddia edildi. Kamu görevlilerine çayların naklinin yapılabilmesi için rüşvet olarak BMW marka otomobil verildiği de öne sürüldü.

Jandarmadaki ilk sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.


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