Çaylaklara şans tanımadılar

NBA All-Star hafta sonunda ikinci yıl oyuncuları çaylakları 122-116 yendi. Çaylakların potasına 46 sayı bırakan Oklahoma City'nin yıldızı Kevin Durant, rekor kırarak karşılaşmanın en değerli oyuncusu oldu.



NBA'de All-Star heyecanı başladı. Organizasyonun ilk ayağı olan ikinci yılını geçiren oyuncular ile çaylaklar arasındaki mücadeledeyi ikinci yıl oyuncuları 122-116'lık skorla kazandı.



Oklahoma City'nin yıldız oyuncusu Kevin Durant, 46 sayı ile ikinci yıl oyuncuları-çaylaklar mücadelesinde bir rekora imza atarken, karşılaşmanın da en değerli oyuncusu seçildi.



Son 6 yıldır ikinci yıl oyuncularının sahadan galibiyetle ayrıldığı karşılaşma karşılıklı basketlerle başladı.



Kevin Durant'ın sayılarıyla etkili olan ikinci yıl oyuncuları ilk 3.5 dakikayı 13-7 önde geçti. Rudy Fernandez ve Michael Beasley'nin sayılarıyla farkı kapatan çaylaklar, 23-18 öne geçti. Marc Gasol ve Russell Westbrook'un da devreye girmesiyle farkı çift hanelere kadar çıkartan çaylaklar, ikinci yıl oyuncularının farkı eritmesine rağmen ilk yarıyı 61-58 önde bitirdi.



İkinci yarıya Durant'ın 3 sayılık basketiyle başlayan ikinci yıl oyuncuları, skora 61-61 eşitlik getirdi. Beasley-Fernandez-Westbrook üçlüsünün sayılarıyla kontrolü yeniden ele geçiren çaylaklar, ilk 5 dakika içinde skoru 82-72'ye getirerek farkı yeniden çift hanelere taşıdı.



Kevin Durant-Rodney Stuckey ikilisinin üst üste kaydettiği basketlerle maça yeniden ortak olan ikinci yıl oyuncuları, son 6.5 dakikaya 106-99 önde girdi ve karşılaşmayı da 122-116 kazandı.



Karşılaşmayı 46 sayı – 7 ribaunt – 4 asist – 2 top çalmayla tamamlayan Kevin Durant maçın en değerli oyuncusu seçilirken, Rodney Stuckey 12 sayı – 9 asist – 3 ribaunt – 3 top çalmayla, Jeff Green ve Thaddeus Young da 13'er sayıyla oynadı.



Çaylaklarda Miami Heat'in yıldızı Micahel Beasley 29 sayı – 3 ribaunt – 2 top çalmayla ön plana çıkan isim olurken, Eric Gordon 19 sayı – 6 ribaunt – 2 asistle, Marc Gasol 15 sayı – 8 ribaunt – 2 asistle karşılaşmayı tamamladı.



ALL- STAR HEYECANI SÜRÜYOR



All-Star'ın belki de en çok beklenen bölümü ise cumartesi günü etkinlikleri... Üç sayı yarışmasında son iki yılın şampiyonu Jason Kapono, bir kez daha bu unvanı alıp, Larry Bird ve Craig Hodges ile birlikte tarihe geçmek istiyor.



Smaç yarışması ise eski şampiyonları karşı karşıya getirecek. Dwight Howard unvanını korumak isterken, 2006 şampiyonu 1.75'lik Nate Robinson yeniden kürsünün en tepesine çıkmak istiyor. Smaç yarışmasına katılacak ilk Avrupalı Rudy Fernandez ise Brent Barry'den sonra bu yarışmayı kazanan ilk beyaz olmayı hedefliyor.



Üç sayı ve smaç yarışmaları da 03.30’dan itibaren canlı olarak ekranlara gelecek.



All-Star'ın ana yemeği, yani Doğu ve Batı karmasının karşı karşıya geldiği maç pazarı pazartesiye bağlayan gece saat 03.20’de başlayacak.



Doğu Karması'nda ilk kez All-Star seçilen dört isim yer alırken, oyun kurucu Jameer Nelson ve forvet Chris Bosh sakatlıkları sebebiyle bu etkinliğe katılamayacak.



Los Angeles Lakers koçu Phil Jackson'ın çalıştıracağı Batı Kadrosu daha dengeli kadrosuyla öne çıkıyor. Doğu'da ise uzun sıkıntısı göze çarpıyor.



Geçtiğimiz yılki maçın en değerli oyuncusu Lebron James'in yanında, Kobe Bryant, Chris Paul ve Dwyane Wade bu sezonki MVP ödülü için iddialı isimler...



All-Star maçını yaklaşık 200 ülke ve bölge televizyonu canlı yayınla izleyicilerine aktaracak.

