Çaykur’a “reklamda ayrana saldırdın” cezası!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çaykur’a, ürünü olan Didi’nin reklamlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'milli içkimiz' dediği ayran için saldırgan ifadeler olduğu gerekçesiyle 220 bin TL ceza kesti.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, sanatçı Ceza’nın oynadığı Soğuk Çay Didi reklamlarının durdurulmasına ve Çaykur’a 220 bin lira ceza verilmesine karar verildi. Çaykur’un tüketiciye soğuk çayı tanıtmak için televizyonlara verdiği Didi reklamları başını yaktı. Bakanlık, reklam filmindeki Ceza’nın seslendirdiği şarkıda Türk mutfağına ait yemeklerin yanında Çaykur Didi içilebileceği ifadeleri kanuna aykırı buldu. Reklamlardaki olumsuz yönleri inceleyen bakanlık, Çaykur’u uyararak reklamların durdurulmasına karar verdi. Bakanlık, ilginç cezayı şu gerekçeye dayandırdı:

220 bin TL ceza

“Ceza isimli şarkıcının rol aldığı reklam filminde ‘Ayranı denedim, o uyutuyor zaten’ ifadesine yer verilerek bir sofra içeceği olan ayranın herhangi bir veriye dayanmadan kötülendiği, tüketicilere ayran tüketimini engellemeye yönelik olumsuz bir mesaj verilerek ayran yerine reklamı yapılan ürünün tüketimine yönlendirildikleri belirlendi.

Ayrıca Çaykur Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından reklamda iddia edildiği şekilde ayranın uykuya yol açması hususunun da ispatlanamadığı, diğer taraftan ifadeyle ayran pazarında faaliyet gösteren firmalar aleyhine haksız rekabet yaratıldığına karar verildi. Saldırgan ve kötüleme içeren bir reklam kampanyasıyla ayranla ilgili olumsuz algı yaratılarak dürüst rekabet ilkesi ihlal edildi. Bu itibarla söz konusu reklam kanun hükümlerine aykırıdır. Buna göre, reklam veren Çaykur hakkında 6502 Sayılı Kanun uyarınca 220 bin lira idari para cezası ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.”

Söz konusu yayınlanan reklam şöyle: