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ÇAYKUR'a 3 bin 500 işçi alınacak

İş-Kur'a yapılacak olan başvurular Artvin, Rize, Giresun ve Trabzon'da aynı anda başlayacak

15 Nisan 2015 02:26

Rize İş-Kur Müdürü Hasan Kiraz, düzenlediği basın toplantısında, ÇAYKUR Genel Müdürlüğüne işçi alımıyla ilgili başvuruları 15 Nisan'da alacaklarını bildirdi.

İş-Kur İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kiraz, "Yarından itibaren çay sektörünü yakından ilgilendiren ÇAYKUR'a işçi alımı için Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun'da aynı anda işçi kardeşlerimizin başvurularını alacağız. 15 Nisan tarihinde başlayacak müracaatlar, 24 Nisan 2015 tarihinde tamamlanacak. 10 gün içerisinde aldığımız listeleri yönetmeliğe uygun şekilde 28 Nisan'da teslim edeceğiz. ÇAYKUR'un bize takvim olarak belirlediği 5 Mayıs 2015 saat 13.30'da Rize Spor Salonu'nda kura çekimi gerçekleşecek" dedi.

 

Başvurularda ikamet şartı aranacak


      
Çay yükleme ve boşaltma işçilerinin kura ile alınacağını belirten Kiraz, bu iş koluna sadece erkeklerin müracaat edebileceğini ve yaş sınırı uygulanmayacağını açıkladı. Nitelik gerektiren ve KPSS'den en az 60 puan alanların başvurabileceği kontenjanlar için ise puan sıralaması yapılacağını söyleyen Kiraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KPSS puanına göre 216 çay eksperi, 32 orman mühendisi, 96 ziraat mühendisi, 120 önlisans ve 120 lise ve dengi imal işçisi alımı yapılacak. Yapılan müracaatların ardından yazılı veya sözlü alımların hakları ÇAYKUR'da saklı kalmak kaydıyla 30 gün içerisinde sınavın sonucunu ilan edeceğiz. Yarından itibaren KPSS ile veya vasıfsız işçilerin başvuruları başlayacak. KPSS aranan eleman şartlarında ise kadın erkek ayırımı olmayacak."

Müracaatların dört il düzeyinde alınacağını ve başvuru için ikametgah zorunluluğu gerektirdiklerini belirten Kiraz, başvuruların internet üzerinden de gerçekleştirilebileceğini söyledi.
 

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