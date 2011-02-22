ÇAYKUR, yeşil çaylı şeker üretti

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Bunun için çayın yaprağından tohumuna kadar her bölümünden faydalanmaya çalıştıklarını anlatan Yüce, ''Yeşil ve siyah çay gibi ürünlerin haricinde, katma değeri yüksek ürünler üretmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çaydan yükte hafif, pahada ağır ürünler üretmeye çalışıyoruz'' dedi.Yeni ürünler üretmek amacıyla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Akdeniz Üniversitesi ile yaptıkları çalışmalar ile yeşil ve siyah çayın tabletini yaptıklarını belirten Yüce, ''Üretilen tablet çayı şeker gibi sıcak suyun içine atıp karıştırıyoruz. Tablet çayı tamamen çayın etkili maddesinden üretiyoruz. Limon aroması ile aromalandırdığımız tablet çaylar tat ve renk itibariyle normal çaydan farklı değil'' diye konuştu.Siyah çayın kapsülünü de yaptıklarını dile getiren Yüce, şunları söyledi:''Siyah çayı kapsülün içine koyuyoruz. Yani çayı kapsül şeklinde ilaç gibi tüketebiliyoruz. Bu ürünlerin yanında yeşil çayın ekstraktını çıkartarak sıvı haline getirdik. Böylece yeşil çayın şurubunu da ürettik. Çayı sabahları şurup şeklinde vitamin olarak, şifa niyetine tüketebileceğiz. Şurubun vitamin, kateşin değeri oldukça yüksek. Sağlık açısından oldukça faydalı.Bir de çocuklar için yeşil çaylı şeker yaptık. Sıkıştırılmış yeşil çayı şekerle tatlandırdık. Böylece çocukların severek tüketecekleri bir ürün geliştirdik. Tüm bunların dışında çayın tohumunu da değerlendirdik ve çay tohumundan yağ ürettik.''Söz konusu ürünler üzerinde yaklaşık 1,5 yıldır çalıştıklarını, ürünlerin şu anda numunelerinin üretildiğini anlatan Yüce, en kısa zamanda seri üretime geçerek, ürünleri piyasaya süreceklerini kaydetti.