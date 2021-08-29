ÇAYKUR, üçüncü sürgün döneminde dekar başına 400 kilo çay alacak

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, yaptığı açıklamada, yaş çay alım kotasının birinci sürgünde dekara 600, ikinci sürgünde ise 450 kilogram olduğunu söyledi.

ÇAYKUR'un çabasının, çay üretiminin bütün dönemlerinde olduğu gibi üreticilerin menfaatine yönelik iyi niyet üzerine olduğunu belirten Alim, şöyle devam etti:

"Üreticilerimizin yararına yaptığımız değerlendirmede üçüncü sürgün kotamızı dekar başına 400 kilogram olarak belirledik. Üreticilerimiz rahat olsunlar, ilk iki sürgünde olduğu gibi ÇAYKUR olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. Günlük yaş çay işleme kapasitemiz olan 9 bin 50 tonla üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Alim, ÇAYKUR'un kota karşılığı çay alımını her dönem olduğu gibi yine taahhüt ettiğini dile getirerek, "2021 yılında ilk sürgünde yaklaşık 314 bin 500 ton, ikinci sürgünde ise 296 bin 500 ton yaş çay alımı yaptık. Üçüncü sürgünde de kota miktarı alımı gerçekleştireceğiz. Üreticilerimiz yeter ki kaliteden ödün vermesinler." ifadesini kullandı. (AA)