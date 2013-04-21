Çaykur tarihinin ilk grevine 10 bin işçiyle yarın başlıyor!

Tekgıda-İş Sendikası, Çaykur’a bağlı 58 işletmede 10 bin işçi ile yarın sabah greve çıkacak. Çaykur tarihinde ilk kez yaşanacak grev, çay alım mevsimi öncesine denk gelmesi nedeniyle de önem taşıyor.

Tekgıda-İş Sendikası, 60 yıldır örgütlü olduğu ve hiç grev yaşanmayan Çaykur tarihinde bir ilke imza atarak 10 bin işçisinin katılımıyla 5 yıllık geçmişe dönük alacaklarını ve zam farklarını tahsil etmek amacıyla greve çıkıyor. Çaykur’un yapacağı grev aynı zamanda son 20 yılda kamudaki en büyük katılımlı işçi eylemi niteliğini taşıyor.

Çaykur işçileri yarın sabah saat 08.00’de Çaykur Genel Müdürlüğü önünde Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel ile sendika yöneticileri ve işçilerin katılacağı bir açıklama ile Çaykur’a bağlı 58 işletmede çalışan 10 bin kişi ile fiilen grevi başlatmış olacak. Sendika, grevi çay kampanyası öncesinde başlatarak Çaykur yönetimine kaosa yol açmamak için anlaşma fırsatı sağladıklarını belirterek, “Gelin inattan vazgeçin işçilerin haklarını verin anlaşalım” mesajı gönderdi. Greve Sendikal Güç Birliği Platformu’na (SGBP) bağlı Türk-İş üyesi sendikaların başkanları, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası yönetimi ile Rize ve çevre illerdeki partiler, sivil toplum ve esnaf örgütleri de destek veriyor.

'Kaosun sorumlusu Çaykur yönetimi'

Tekgıda-İş’ten yapılan açıklamada, Çaykur işçisinin 5 yıldır gasp edilen haklarını almak için Kamu-İş ile yapılan görüşmelerin işveren tarafından çözümsüzlüğe sürüklenmesi nedeniyle, yasal prosedür gereği grev uygulamasına gidildiği hatırlatıldı.

Sendika Genel Başkanı Mustafa Türkel, son dakikaya kadar anlaşma umuduyla ellerini Çaykur yönetimi ve Kamu-İş’e iyi niyetle uzattıklarını ancak bir yanıt alamadıklarını söyleyerek, çay alım kampanyası sırasında yaşanacak kaosun sorumluluğunun Çaykur yönetiminde olacağını söyledi. Türkel, açıklamasında, “Bu grevin bir hafta veya 10 gün sürmesiyle birlikte fabrikaların yeni yaş çay kampanya dönemine yetişmeme durumu var. Kampanya döneminin açılmasıyla birlikte grev devam ettiği için müstahsil çayını toplayamayacak ve çay dalında kalacaktır. Çaykur büyük bir sıkıntı ile yöre halkı da büyük bir riskle karşı karşıya kalacaktır” dedi.

Çaykur yönetiminden mevsimlik işçilere işbaşı çağrısı

Öte yandan Cuma akşamı Çaykur yönetimi mevsimlik işçilere kısa bir mesaj göndererek Cumartesi günü işbaşı çağrısı yaptı. Pazartesi günü başlayacak grev öncesi engelleme hamlesi olarak görülen çağrıya Tekgıda-İş Başkanı Mustafa Türkel teşekkür ederek yanıt verdi. Türkel, bu çağrı sayesinde 10 bin işçinin bir araya gelmesine yardımcı olunduğunu söyledi. Ayrıca, Tekgıda-İş ile Çaykur yönetimi arasında anlaşma sağlanamaz ise Rize, Artvin ve Trabzon başta olmak üzere 10 bin işçi Doğu Karadeniz’de 1 Mayıs’ı grevle karşılayacak.