-ÇAYKUR STOKLARI ERİTTİ RİZE (A.A) - 24.02.2011 - ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, geçen yıl 125 bin ton kuru çay ile tarihinin en büyük iç piyasa satışını gerçekleştirdi. ÇAYKUR Genel Müdürü Ekrem Yüce, çay tarımının bölgede 1940'lı yıllarda devlet desteğiyle yapılmaya başlandığını, bugün ise 758 bin dekar alanda Rize başta olmak üzere Trabzon, Artvin, Giresun ve az bir miktarda da Ordu'da çay tarımı yapıldığını söyledi. Bölgede 200 binin üzerinde üreticinin yaptığı çay tarımının 1 milyondan fazla insanı ilgilendirdiğini anlatan Yüce, ''ÇAYKUR 51 fabrika, 200 bayi, 7 bölge müdürlüğü ve 20 bin çalışanı ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor. Sektörde yaş çay alımlarının ve kuru çay satışının yüzde 55-60'ı ÇAYKUR'un elinde bulunuyor. Yılda ortalama 600 bin ton yaş çay alıp, 110 bin ton civarında kuru çay üretiyoruz'' dedi. Siyah çayın dışında yeşil çay ve organik çay üretiminde de önemli başarılar sağladıklarını ifade eden Yüce, şöyle devam etti: ''Yeşil çay üretimine 2004 yılında, organik çay üretimine ise geçen yıl başladık. Ürünlerimizi çeşitlendirmemiz satışlarımızda önemli başarı sağlıyor. Geçen yıl üreticilerden 590 bin 325 ton yaş çay yaprağı satın aldık, bundan da 107 bin ton civarında kuru çay ürettik. Her yıl ortalama 110 bin ton kuru çay satışı gerçekleştirirken, geçen yıl bu rakam 125 bin tona çıktı. Bu satış bizleri oldukça sevindirdi. Böylece geçmiş yıllardan kalan stoklarımızı da eritmiş olduk.''