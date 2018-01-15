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Spor

Çaykur Rizespor'un yeni transferleri Rize'de

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)- ÇAYKUR Rizespor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Koray Altınay, Galip Akyüz ve Vedat Muriç, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ile bir araya gelerek formalarını giydiler

15 Ocak 2018 20:24

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA)- ÇAYKUR Rizespor\'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Koray Altınay, Galip Akyüz ve Vedat Muriç, Mehmet Cengiz Tesisleri\'nde Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ile bir araya gelerek formalarını giydiler.
Koray Altınay, Galip Güzel ve Vedat Muriç, yeşil-mavili kulübün başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu ile bir süre sohbet ettikten sonra Rizespor formasını giyerek poz verdiler. Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, yaptığı açıklamada 3 önemli transfer gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Aldığımız 3 oyuncumuz da takıma direk katkı sağlayacak iyi futbolcular. Tanıdığımız ve bu ligi iyi bilen karakterli isimler. Hedefimiz belli. İnşallah Mayıs sonunda bu iş bitecek. Ama bir ya da iki oyuncu daha transfer edeceğiz. Tabii aciliyetimiz yok. Olmazsa olmaz değil, ama yapabiliriz” dedi.
\'KWEUKE’NİN BAŞIMIZIN ÜZERİNDE YERİ VAR\'
Kweuke ve Edomwonyi’nin durumlarına değinen Yardımcı, şu ifadelere yer verdi:
\"Kweuke’nin başımızın üstünde yeri var. Kweuke önemli bir oyuncu. O sakat haliyle bile bize ilk yarıda oldukça katkı sağladı. Dönüşü Şubat ayını bulacak. Bu nedenle o dönemde Muriç’i kullanacağız. İyi bir Kweuke her takımda oynar. Başımızın üstünde yeri var. Şu an için ciddi bir teklif yok zaten. Edomwonyi ise bu hafta kesinleşirse kiralık olarak bir takıma gidecek.”
\'ŞAMPİYONLUK İÇİN BURADAYIM\'
Rizespor’un devre arası transferlerinden Koray Altınay, yeniden yuvaya dönmekten çok mutlu olduğunu belirterek, \"Burada olmak güzel. Mutlu olduğum yer burası. İnşallah şampiyon olacağız, onun için buradayım” diye konuştu.
\'AMACIMIZ ŞAMPİYONLUK\'
Sivasspor’dan transfer edilen Galip Güzel ise, \"Amacımız şampiyonluk. Hedefi olan bir kulüpte olmaktan mutluyum. İnşallah şampiyon olacağız\" ifadelerini kullandı.
\'BURADA OLMAKTAN MUTLUYUM\'
Yeşil-mavili ekibin son transferi Vedat Muriç\'te tanıdığı bir ekibe geldiğini ifade ederek, \"Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olmaktan mutluyum. Çalışıp gereken işleri yaparak takımı layık olduğu yere getireceğiz ve tabii ki şampiyon olacağız\" diye konuştu.

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