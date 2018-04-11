Çaykur Rizesporlu Recep Niyaz: "Telafisi olmayan haftaların içindeyiz"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu Recep Niyaz, telafisi olmayan haftaların içinde olduklarını ve takım halinde bu haftalara iyi hazırlandıklarını söyledi.

Eskişehirspor maçında erken buldukları gollerle ve iyi futbolla kazandıklarını ifade eden Recep Niyaz, kritik haftaların içerisinde olduklarını ve bundan sonraki haftaların telafisinin zor olduğunu söyledi. 31\'inci haftada karşılaşacakları Denizlispor maçının önemli olduğunu ifade eden Recep Niyaz, \"Benim için bu maçın ayrı bir önemi var. Memleketimin takımına karşı oynayacağım. Benim için ayrı bir heyecan olacak \"dedi.

Ligde hedeflerine ulaşmak için Denizlispor maçını kazanmak istediklerini ifade eden Recep Niyaz, \"Bu haftalarda konsantrasyonu kaybetmemek için çok fazla çalışıyoruz ve takım içinde birbirimize yardımcı oluyoruz. Bizim hedeflerimiz var; şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için elimizden geleni sahada vereceğiz. Son haftalarda iyi bir form yakaladık, Altınordu maçından sonra mağlubiyet yaşamadık. İnşallah önümüzdeki maçı da kayıpsız atlatıp, şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmış oluruz\" ifadelerini kullandı.

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