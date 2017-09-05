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Spor

Çaykur Rizesporlu Lincoln, transferine ilişkin duygularını anlattı

Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)- ÇAYKUR Rizespor'un Brezilya Seri A ekibi Gremio'dan transfer ettiği Lincoln Dos Santos, transferini değerlendirerek "Rize’ye geldiğimden beri sıcak bir ilgi görüyorum

05 Eylül 2017 20:44

Muhammet KAÇAR/RİZE,(DHA)- ÇAYKUR Rizespor\'un Brezilya Seri A ekibi Gremio\'dan transfer ettiği Lincoln Dos Santos, transferini değerlendirerek \"Rize’ye geldiğimden beri sıcak bir ilgi görüyorum. Benim şimdi bu yoğun ilgiye karşılık vermem gerekiyor. Bu ilginin karşılığını vereceğim\" dedi.
Çaykur Rizespor’un 1 yıl için renklerine bağladığı forvet oyuncusu Lincoln Dos Santos, imza attıktan sonra, transferine ilişkin duygularını anlattı. Kendisine gösterilen yoğun ilgiye sahada başarılarla yanıt vereceğine işaret eden 19 yaşındaki oyuncu Lincoln Dos Santos şöyle konuştu:
\"Rize’ye geldiğimden bu güne kadar beni karşılayan bağrına basan büyük Çaykur Rizespor taraftarına, başkanımıza, teknik heyete ve futbolcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hayatımda bu duyguları ilk kez yaşıyorum. Buraya geldiğimden beri bu sıcaklığı her yerde görüyorum. Benim şimdi bu yoğun ilgiye karşılık vermem gerekiyor. Bu ilginin karşılığını vereceğim. Sahada elimden gelenin en iyisini yapmak, bu büyük kulübe destek olmak için çok çalışacağım ve fedakârlık yapacağım. Sezon sonunda hedefimize ulaşmak istiyorum. Bunda benimde katkım olacak. Şampiyon bir takımın oyuncusu olmak istiyorum\" dedi.
KARARIMI ÇABUK VERDİM
Rize’ye gelme konusunda kararını çok çabuk verdiğini belirten Lincoln, \"İki kulüp arasında görüşmeler sürdü. Onun için başkanımızın inisiyatifi çok oldu. Kariyerim için çok büyük bir değişiklik yaptım. Kulübün ve hocamız Hikmet Karaman’ın ilgisini gördükten sonra ben kararımı çabuk verdim. Bazı taraftarlar bana sosyal medyadan da çağrı yaparak Rize’ye gelmem yönünde isteklerini belirtti. Ailem ülkemde, 40 günlük bir bebeğim var. İnşallah ailemi burada görmek istiyorum. Bunun için kulüp bana yardımcı oluyor. Rize’de başarılı olacağıma inanıyorum\" diyerek sözlerini tamamladı.

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