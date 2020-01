Çaykur Rizespor'dan hakemlere çağrı

Aytekin KALENDER / RİZE, (DHA) - TFF 1’inci Lig ekibi Çaykur Rizespor’da kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, son haftalarda hakem hatalarının yaşandığını belirtti ve \"Adalet istiyoruz\" dedi.

Çaykur Rizespor camiasının futbolu iyi bildiğini ifade eden Hasan Yavuz Bakır, hakemlerin ve oyuncuların, vücut dilini ve ne yapmak istediklerini iyi gözlemleyebildiklerini belirtti. Bakır, “Rizespor taraftarını futbolu bilmiyor zannetmesinler. Rizespor taraftarının hiçbir zaman hiçbir koşulda kazanılan haksız bir puanla veya kararla gönlü hoş olmaz. Rizespor lehine haksız bir karar çıktığı zaman taraftarımızın çok büyük bir bölümü bundan keyif almaz” dedi.

\"BİZ ADALET İSTİYORUZ”

Sahada hakemlerin adaletli olması gerektiğini ifade eden Bakır, şunları söyledi:

“Biz adalet istiyoruz. Biz her zaman hak edilmiş sürece inandık. Bu ligde şampiyonluğu hedefliyoruz. Bir üst ligi hedefliyoruz. Bu konuda herkes çalışıyor. Rize halkı, başkanlarımız, herkes destek veriyor. Hakemler zannetmesinler ki Rizespor futbol takımının taraftarı futbolu bilmiyor, onlar futbolun kurallarını çok iyi bir şekilde biliyorlar. Emin olsunlar ki sahadaki hakem kararlarını çok iyi analiz ediyorlar. Haksızlık karşısında bu son olsun diye de çağrıda bulunuyorum. Rizespor‘un hakkını her zaman Rizespor şehri, Rizespor yönetimi savunacaktır. İnşallah bundan sonra her şey kurallar içerisine gider\"

