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Spor

Çaykur Rizespor'dan centilmenlik örneği

Şampiyon Galatasaray, ligin son hafrasında konuk olduğu Rize'de alkışlarla karşılandı

30 Mayıs 2015 16:26

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, Rize'de alkışlarla karşılandı.

Çaykur Rizesporlu futbolcular, maç oncesi sarı kırmızlı oyuncuları alkışladı.

Çaykur Rizespor teknik direktörü Hikmet Karaman da, Galatasaray teknik direktoru Hamza Hamzaoglu'nu tebrik ederek tribunlere alkislatti.

Iki takım oyuncuları maç öncesi tribünlere elele giderek centilmence görüntüler sergiledi. 

Karşılamanın hakemi Mustafa Kamil Abitoğlu da iki takim oyuncuları tarafından alkışlanarak sahaya çıktı.

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