Çaykur Rizespor'da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.
beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Karadeniz ekibinin yönetimi, öğle saatlerinde başlanılan toplantının ardından Hikmet Karaman ile yolların ayrılma kararı alındı.
Geçen sezon Süper Lig'den düşen Rizespor, bu sezon TFF 1. Lig'in 7. haftasına kadar 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puanla 5. sırada yer aldı.
Karadeniz ekibi, geçen sezon 36 puan toplayarak Süper Lig'i 16. sırada tamamlayıp, TFF 1. Lig'e düşmüştü.