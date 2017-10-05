T24 LogoT24 Logo
Spor

Çaykur Rizespor'da Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

Karadeniz ekibi, geçen sezon Süper Lig'i 16. sırada tamamlayıp, TFF 1. Lig'e düşmüştü

05 Ekim 2017 18:59

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Karadeniz ekibinin yönetimi, öğle saatlerinde başlanılan toplantının ardından Hikmet Karaman ile yolların ayrılma kararı alındı.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Rizespor, bu sezon TFF 1. Lig'in 7. haftasına kadar 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puanla 5. sırada yer aldı.

Karadeniz ekibi, geçen sezon 36 puan toplayarak Süper Lig'i 16. sırada tamamlayıp, TFF 1. Lig'e düşmüştü.

ETİKETLER

Hikmet KaramanÇaykur Rizesporyollarayrıldıteknik direktör

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24