-Çaykur Rizespor: 1 - Gaziantepspor: 0 (ilk yarı) RİZE (A.A) - 12.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Çaykur Rizespor, Gaziantepspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 10. dakikada Serdar'ın sağdan ortasında, ceza alanı içindeki Bekir Ozan'ın yerden vuruşunda, top kaleci Ramazan'da kaldı. 16. dakikada Şahin Ali'nin sağdan ortasında, ceza alanı içindeki Jallow'un kafa vuruşunda, kaleci Mahmut'u geçen top direğin dibinden auta çıktı. 19. dakikada Çaykur Rizespor'un golü geldi. Bu dakikada Fahri'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Ousman Jallow'un yatarak ayağıyla yerden vuruşunda, top kaleci Mahmut'un yanından filelerle buluştu: 1-0 23. dakikada Fahri'nin ara pasında kalesini terk eden Mahmut'un ceza yayı üzerinde Zeqiri'den önce davranarak uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Jallow'un önüne düştü. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda kaleci Mahmut'u geçen top yan ağlarda kaldı. 34. dakikada Sezer'den sıyrılarak sol çaprazdan ceza alanına giren İsmael Sosa'nın şutunda, top kaleci Ramazan'da kaldı. 44. dakikada Fahri'nin ceza alanın hemen gerisinden kullandığı serbest vuruşta, kaleci Mahmut sol üst köşesine gelen topu kornere çelmeyi başardı. Kalan dakikalarda gol olmayınca ilk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Yeni Şehir Hakemler: Süleyman Abay, Serkan Akal, Arkın Akgöl Çaykur Rizespor: Ramazan, Osman Fırat (Dk. 14 Murat Hacıoğlu), Aytek, Sezer, Engin, Fahri, Zeqiri, Şahin Ali, Cenk Ahmet, Bikoko, Jallow Gaziantepspor: Mahmut, Bekir Ozan, Dany, Şenol Can (Dk. 26 Augustin), Serdar, Alper, İsmael Sosa, Orhan Gülle, Mehmet Yiğit, Sapara, Cenk Tosun Gol: Dk. 19 Jallow (Çaykur Rizespor) Sarı Kart: Dk. 12 İsmael Sosa (Gaziantepspor)