Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği'nden kardeş payı: 1-1

Spor Toto Süper Lig 2014-15 sezonunun açılış karşılaşmasında Çaykur Rizespor, evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Rize Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmaya istekli başlayan taraf Karadeniz temsilcisi oldu. Hızlı hücumlarla Gençlerbirliği kalesine yüklenen Rize, etkili forvet hattıyla üstünlük sayısını aradı.

Dakikalar ilerledikçe diş göstermeye başlayan Gençlerbirliği şok bir golle öne geçmeyi başardı. Başkent ekibinde Guido Kocer, ceza yayının sağ tarafında topla buluştuktan sonra soluna çekti ve yerden çok düzgün vurarak takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Devre bitmeden eşitliği yakalamak isteyen Çaykur Rizespor, Ali Adnan'ın şutuyla gole çok yaklaştı ancak direk buna izin vermedi.

İkinci 45 dakikanın ilk düdüğüyle bu kez etkili başlayan taraf Gençlerbirliği oldu. Skor avantajını korumak isteyen Mehmet Özdilek'in takımı, 54'te Guido Kocer ceza sahası için yaptığı kafa vuruşunda önce sağ direğe sonra da sol direğe takılınca farkı artırma fırsatını değerlendiremedi.

İlerleyen bölümde vites artıran Rize aradığı golü 62'de buldu. Yeni transfer Filip Holosko, sol kanattan taşıdığı topu ceza sahasına girdikten sonra penaltı noktası üzerine aktardı ve Ümit Korkmaz topu boş kaleye göndererek maça eşitliği getirdi: 1-1.

Mücadelenin kalan bölümünde taraflar yakaladıkları pozisyonlardan sonuç çıkaramayınca Rize'deki mücadele 1-1'lik skorla noktalandı.