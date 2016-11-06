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Spor

Çaykur Rizespor ve Adanaspor'a kardeş payı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynana karşılaşmada Çaykur Rizespor ve Adanaspor 2-2 berabere kaldı

06 Kasım 2016 19:42

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Adanaspor'i konuk etti. Müsabaka 2-2 beraberlikle sona erdi.

İlk yarıya iki takımda karşılıklı ataklarla başlarken, maçın ilk golü 24. dakikada Roni’nin ayağından Adanaspor’dan geldi ve deplasman sonuçla 1-0 öne geçti.

Maça dengeyi getiren gol ise Jakob Jantscher’in serbest vuruştan attığı muhteşem golle geldi. Jantscher, 45+1. dakikada skoru 1-1 yaptı ve maçın ilk yarısı bu şekilde sonuçlandı.

İkinci yarı baskılı oynayan taraf ev sahibi Çaykur Rizespor oldu. 60 ve 61. dakikalarda iki topu direkten dönen Rizespor gole çok yaklaştı.

Bu dakikaların ardından ataklarını iyice sıklaştıran Çaykur Rizespor’da öne geçiren gol ise 72. dakikada Robin Yalçın’dan geldi ve skor 2-1 oldu.

Karşılaşmada başka gol çıkmayınca mücadele 2-2 ile sonuçlandı.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey 

Çaykur Rizespor: Diallo, Orhan, Ümit, Oboabona, İsmael, Petrucci, Robin (Tuszynski dk. 88), Janster, Ahmet (Mehmet dk. 89), Oğulcan  (Emrah dk. 70), Kweuke

Adanaspor: Karacic, Viera, Junior, Nelson, Tevfik (Mustafa), Emre (Ahmet dk. 66), Freitans, da Silva, Souza, Koman, Ronei 

Goller: Ronei (dk. 25 ve 84) (Adanaspor), Janster (dk. 45), Robin (dk. 71) (Çaykur Rizesor)

Sarı kartlar: Kweuke, Ümit (Çaykur Rizespor), Viera (Adanaspor)

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