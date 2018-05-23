Çaykur Rizespor, Üzülmez ile sözleşme imzaladı

Aytekin KALENDER/RİZE (DHA)

Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile masaya oturdu. Takımı Süper Lig\'e taşıyan Üzülmez ile anlaşan yeşil mavililer 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor Kulübü\'nden yapılan yazılı açıklamada, \"Kulübümüz, teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez\'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor\'un Spor Toto 1\'inci Lig\'de şampiyon olduğu 2017-2018 sezonunda takımımızın başında başarılı bir performans sergileyen İbrahim Üzülmez, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig\'de mücadele edecek ekibimizin başında olacak. Yeni sözleşmenin hocamıza, ekibine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz\" ifadelerine yer verildi.

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