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Spor

Çaykur Rizespor, Turgut Doğan Şahin ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor’dan renklerine kattığı Turgut Doğan Şahin ile sözleşme imzaladı

31 Ocak 2018 20:17

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

TFF 1\'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Evkur Yeni Malatyaspor’dan renklerine kattığı Turgut Doğan Şahin ile sözleşme imzaladı. 
Çaykur Rizespor, forvet mevkiinde sorun yaşamamak için Vedat Muriç’in ardından Turgut Doğan Şahin’i de transfer ederek bu hattı güçlendirdi. Yeni Malatyaspor’dan ayrılan 29 yaşındaki Turgut Doğan Şahin Çaykur Rizespor ile 1,5 yıllığına anlaştı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri\'nde yapılan imza törenine Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu üyeleri Ali Haydar Er, İbrahim Tali ve Serkan Karavin katıldı. Turgut Doğan Şahin, köklü tarihe sahip bir kulübe geldiği için mutlu olduğunu belirterek \"Hedefleri olan bir kulüpteyim. Bu sezon yeniden Süper Lig’e çıkacağız.\" dedi.

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