-Çaykur Rizespor tur atladı RİZE (A.A) - 12.01.2012 - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Bank Asya 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gaziantepspor'u 3-2 yenerek tur atladı. 48. dakakada Sapara'nın soldan kullandığı serbet atışta, oyuna ikinci yarıda giren Muhammed, altı pas içinde dokunarak topu filelere gönderdi: 1-1 56. dakikada Zeqiri'nin ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Mahmut iki hamlede topu kontrol etti. 58. dakikada soldan Cenk Ahmet'in pasında, ceza alanı içindeki Zeqiri'nin şutunda, top kaleci Mahmut'un sağından filelerle buluştu: 2-1 67. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına girer girmez Cenk Tosun'un yerden şutunda kaleci Ramazan'ı geçen top direğin dibinden auta çıktı. 71. dakikada Jallow'un ara pasında kaleci Mahmut ile ceza alanı içinde karşı karşıya kalan Erkan'ın şutunda, top Mahmut'un ayaklarından döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 72. dakikada İsmail Sosa'nın sağdan yerden ortasında, kaleci Ramazan'ı geçen topu altı pas içerisinde Muhammed kötü bir vuruşla yandan auta gönderince konuk takım mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. 76. dakikada Bikoko'nun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Fahri'nin ceza alanı içinde topuğuyla kaleye göndermek istediği top, kaleci Mahmut'dan döndü. Dönen top ile tekrar buluşan Fahri, bu kez Mahmut'un sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1 85. dakikada ceza alanı içindeki İsmail Sosa'nın şutunda top kaleci Ramazan'da kaldı. 88. dakikada Sapara'nın soldan ortasında, altı pas çizgisi üzerinde Cenk Tosun'un ayak koyduğu top filelere gitti: 3-2 90+3. dakikada Çaykur Rizespor ceza alanına gönderilen ortada, iyi yükselen Muhammed'in kafa vuruşunda, kaleci Ramazan güçlükle topu kornere çeldi. Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi. Stat: Yenişehir Hakemler: Süleyman Abay xxx, Serkan Akal xxx, Arkın Akgöl xxx Çaykur Rizespor: Ramazan xx, Osman Fırat x (Dk. 14 Murat Hacıoğlu xx), Aytek xx, Sezer xxx, Engin xx, Fahri xxx, Zeqiri xxx, Şahin Ali xx, Cenk Ahmet xx (Dk. 69 Erkan x), Bikoko xxx, Jallow xxx (Dk. 81 Çağrı x) Gaziantepspor: Mahmut xx, Bekir Ozan xx (Dk. 85 Yasin x), Dany xx, Şenol Can x (Dk. 26 Augustin xx), Serdar xx, Alper x (Dk. 46 Muhammed xx), İsmael Sosa x, Orhan Gülle xx, Mehmet Yiğit x, Sapara xx, Cenk Tosun xx Goller: Dk. 19 Jallow, Dk. 58 Zeqiri, Dk. 76 Fahri (Çaykur Rizespor) Dk. 48 Muhammed, Dk. 88 Cenk Tosun (Gaziantepspor) Sarı Kartlar: Dk. 12 İsmael Sosa, Dk. 57 Augustin (Gaziantepspor)