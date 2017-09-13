Çaykur Rizespor teknik direktörü:"Son maçtan ders çıkaracağız"

Muhammet KAÇAR / RİZE, (DHA)- BİRİNCİ Lig ekibi Çaykur Rizespor\'un teknik direktörü Hikmet Karaman, cumartesi günü deplasmanda 4-3 kazandıkları Altınordu maçından ders çıkaracaklarını söyledi.

Lige 4\'de 4 yaparak önemli bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Hikmet Karaman, 4 galibiyetin geride kaldığını, önlerindeki Ankaragücü maçına odaklanacaklarını vurgularken şunları söyledi:

\"Ankaragücü bol alternatifli bir kadroya sahip. Her hafta değişik oyuncularla oynamış. Biz ligdeki önceki maçları geride bırakarak bu maça odaklanmalıyız. Son maçta sahadan 4-3 galip ayrıldık. Bu maç bizim ayaklarımızın daha iyi yere basmasını sağladı. Kazanırken daha çok kritik yapmamıza neden oldu. Bu maçtan ders çıkaracağız. Oyuncularımızla bunları konuştuk. Ankaragücü maçının ardından 2 zorlu deplasman maçımız var. 10\'uncu haftaya ulaştığımızda bizim ne yaptığımız daha çok belli olacak. Önümüzde zorlu virajlar var. Bu virajları çok rahat alıp düzlüğe çıkmamız lazım. Henüz düz yola gelmedik.\"

Takımında eksikler olduğunu belirten Hikmet Karaman, şöyle devam etti:

\"Sakat olan Özgür Çek ve kaleci Gökhan Akkan, bugün çalışmalara başladı. Halil İbrahim Sönmez de takım ile çalışıyor. Bu oyuncuda çok iyi durumda. Fiziksel olarak çok göze çarpıyor. Çok ciddi katkı sağlayacaktır.\"

GAZİANTEPSPOR\'DAN ALACAKLARI

Gaziantepspor\'dan alacakları ile ilgili bir soru üzerine açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman, 6 yıldır alacaklarını ertelediğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

\"Paranın üçte ikisini de bırakarak erteliyorum. Sonra son gün beni arıyorlar. (Hocam 15 futbolcu getirdik. Sizin imzanız kaldı) diye. UEFA\'da Gaziantepspor lehine şahitlik yaptım. 500 bin Euro ödeyeceklerdi, ödemediler. Biz yine son konuşmamızda alacaklarımız için Ocak 2018\'e kadar evrak istedik. Eski başkan İbrahim Kızıl ile da konuştum. Ben 100 TL\'lik alacağımı 50 bin TL\'ye düşürdüm. Gaziantepspor camiasını iyi tanırım. İlk resmi kupasını ben aldım. Başkan hapse girince ben orada kaldım herkes bırakıp gitti. İki çığırtkan çıkmış konuşuyor. Niye ikiye bölündüler. Koskoca Gaziantep şehri bölünmüş. Niye şehrin ileri gelenleri Gazişehir Gaziantep\'e sahip çıkarken Gaziantepspor\'a sahip çıkmıyor? Bunu değerlendirsinler. Çok yazık.\"

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