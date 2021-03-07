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Spor

Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Uygun ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

07 Mart 2021 14:14

Çaykur Rizespor, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim kurulu başkanımız Hasan Kartal ile tesislerimizde bir araya gelen teknik adam Bülent Uygun ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Yeni teknik direktörümüz Bülent Uygun; 7 Mart 2021 Pazar günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla tesislerimizde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Bülent Uygun’a ve teknik ekibine kulübümüze hoş geldiniz diyor, başarılar diliyoruz."

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