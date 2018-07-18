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Spor

Çaykur Rizespor, Tarık Çamdal için devrede

Tarık Çamdal için Antalyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü'nün de girişimlerde bulunduğu belirtildi

18 Temmuz 2018 14:46

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Çaykur Rizespor, Galatasaray’da kampa götürülmeyen ve kiralanacak olan Tarık Çamdal için devreye girdi.

Fanatik'te yer alan habere göre transfere hız veren, son olarak Sporting’den Ruben Ribeiro'yu transfer etmeye çok yaklaşan Çaykur Rizespor, sağ bek için arayışlarını sürdürüyor.

Karadeniz ekibi, Galatasaray’da kampa götürülmeyen ve kiralanacak olan Tarık Çamdal için devreye girdi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in takımında görmeyi istediği Tarık’la ilgili Galatasaray’la görüşmelerin başladığı ifade edildi.

Rize’nin ilgisine sıcak baktığı ifade edilen Tarık Çamdal için Antalyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü'nün de girişimlerde bulunduğu belirtildi.

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