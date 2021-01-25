Çaykur Rizespor, Sumudica ile anlaştı

Çaykur Rizespor, teknik direktörlük için Marius Sumudica ile 1.5 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ile bir araya gelen Romanyalı teknik adam Marius Ninel Şumudică ile 2021-2022 futbol sezonu sonuna kadar anlaşmaya varıldı.



Yeni teknik direktörümüz Şumudică; 26 Ocak Salı günü başkanımız Hasan Kartal’ın katılımıyla Rize’de düzenlenecek imza töreni ile kendisini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.



Marius Ninel Şumudică’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.