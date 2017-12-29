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Spor

Çaykur Rizespor, Galip Güzel ile anlaşmaya vardı

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) TFF 1’inci Lig’de zirve mücadelesi veren ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor’dan orta saha oyuncusu Galip Güzel ile anlaşmaya vardı

29 Aralık 2017 19:58

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)

TFF 1’inci Lig’de zirve mücadelesi veren ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor’dan orta saha oyuncusu Galip Güzel ile anlaşmaya vardı.
Yeşil-mavili takımın Basın Sözcüsü Hasan Bakır, Galip Güzel ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, “Çaykur Rizesporumuz Sivasspor’da forma giyen Galip Güzel ile 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Galip Güzel’e kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.
BU SEZON 8 MAÇTA FORMA GİYDİ
30 yaşındaki orta saha oyuncusu Galip Güzel, bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig’de toplam 8 maçta 417 dakika süre aldı, 1 asistlik performans sergiledi.

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