Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, düşme hattındaki Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Zorlu maç öncesi Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray geride kalan 26 haftada topladığı 50 puanla 3. sırada yer alırken, düşme hattındaki Çaykur Rizespor ise 25 puanla 16. sırada bulunuyor. Bu mücadele hem şampiyonluk yarışını hem düşme hattını etkiliyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-1 Galatasaray üstünlüğüyle sona ermişti. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Marcao'nun yanı sıra Jimmy Durmaz ve Sekidika maç kadrosuna alınmadı. Çaykur Rizespor'da ise Fernando Boldrin cezalı.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı bu akşam saat 21:00'da Beinsports 1'den canlı yayınlanacak.

İlk 11'ler

Rizespor: Tarık, Moroziuk, Fernandes, Talbi, Mejnak, Vetrih, Diomande, Tunay, Garmash, Samudio, Skoda.

Galatasaray: Muslera, Ahmet Çalık, Donk, Mariano, Seri, Saracchi, Onyekuru, Feghouli, Lemina, Falcao.