Çaykur Rizespor'da Tolunay Kafkas sesleri

Çaykur Rizespor'da Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktör adaylarına çevrildi. Rizespor, rotayı Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'a çevirdi.

Şu sıralar Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu olan Tolunay Kafkas, son olarak Süper Lig´'de 2016-2017 sezonunda Akhisarspor´da görev aldı. Okan Buruk-Tolunay Kafkas ikilisinden birine takımı emanet etmek isteyen Karadeniz ekibinin yönetimi, tecrübeli hocalardan olumsuz yanıt alması halinde alternatif isimlere yönelecek.

Süper Lig'de 27 maçta 6 galibiyet, 19 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Atmaca, topladığı 28 puanla 16. sırada bulunuyor.

Sezona Stjepan Tomas ile giren Çaykur Rizespor, 19. haftada gelen Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından Sumudica'yı göreve getirmişti.