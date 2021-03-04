Çaykur Rizespor'da Sumudica ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de ayrılmadan önce Gaziantep FK'da başarılı bir grafik çizen ve bu sezon ortasında Çaykur Rizespor'un başına geçen Marius Sumudica ile, alınan kötü sonuçlar sonrasında yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor’da Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica dönemi sona erdi. Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Marius Ninel Şumudica ile Yollarımız Ayrıldı Teknik direktör Marius Ninel Şumudica ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Şumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz."

Galibiyeti yok

Göreve geldiği Fenerbahçe maçı ile beraber 7 karşılaşmada Çaykur Rizespor takımının başında yer alan Sumudica galibiyet alamadı. 7 maçta 3 beraberlik alan Rumen çalıştırıcı 4 maçtan puansız ayrıldı. Yeşil mavililer, 27 maç sonunda 6 galibiyet ve 10 beraberlikle 28 puan topladı.

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