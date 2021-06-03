Çaykur Rizespor'da Hasan Kartal, başkanlığı bıraktı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kartal, 2018 yılından bu yana Karadeniz ekibinin başkanlığını yapıyordu.

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu 48 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Çaykur Rizespor'da Başkan Hasan Kartal, DHA'ya yaptığı açıklamada "İlk aşamada kendi yönetim kurumumla görüşmek kaydıyla futbolun tamamından çıkacağım. Etimesgut'tan da ayrılacağım, Amatör Spor Kulüpleri'nden de ayrılacağım, Rizespor'un başkanlığından da ayrılacağım. Niyetim böyle. Yani bunu söylemek biraz ayıp olur ama yani tahminen 5-6 milyon Euro harcamışımdır Türk futboluna" diye konuşmuştu.