Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes damgası

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor, Göztepe deplasmanına konuk oldu. Rakibini mağlup eden Karadeniz ekibinde, Gedson Fernandes hem attığı 2 gol hem de oynadığı futbolla göz doldurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. İlk yarı 1-0 geriye düştüğü maçta Rizespor 3-1 öne geçmeyi başardı. Maçın 34. dakikasında Gedson Fernandes, Yusuf Sarı'nın asistini gole çevirdi.

Maçın henüz 7. dakikasında kalesinde golü gören Çaykur Rizespor, Göztepe karşısında baskılı oynadı. 16. dakikada Kahraman Demirtaş'ın kendi ağlarına yolladığı golün ardından beraberliği yakalayan Karadeniz ekibi, karşılaşmanın 19. dakikasında Papiss Cisse'nin golü ile öne geçmeyi başardı.

Maçın 34. dakikasında Rizespor, İzmir temsilcisi önünde farkı 2'ye çıkardı. Gedson Fernandes, ceza sahasına sokularak sağ ayağıyla sağ köşeye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarıya da hızlı başlayan taraf Çaykur Rizespor oldu. Rizespor'un yıldız oyuncusu Gedson Fernandes, tekrar sahneye çıktı. Gedson, Papiss Cisse'nin asistinde kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü kaydetti.