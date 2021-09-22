Çaykur Rizespor’da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi, bu sezon ligde 6 maçlık periyotta alınan 1 puanın ardından sona erdi!

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’da yönetim kurulu, taraftarlarca istifaya davet edilen teknik direktör Bülent Uygun dönemi bitti! Başkan Tahir Kıran ve yönetim kurulu, Uygun ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklama şöyle:

“Bülent Uygun İle Yollarımız Ayrıldı. Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir.

Sayın Bülent Uygun’a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz.”

Yönetim kurulu toplantısı öncesinde takımın akşam antrenmanına da çıkmayan Bülent Uygun’un yerine takımı Sefer Yılmaz çalıştırdı.

Geçen sezon ligin 30. haftasında takımın başına geçen Uygun, bu sezonla birlikte toplam 19 maça çıktığı Çaykur Rizespor’da 1.11 puanlık ortalama yakaladı.

Karadeniz ekibi bu sezon 6 maçta 5 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Çaykur Rizespor, bu sezon Süper Lig’de teknik direktör değiştiren 6. takım oldu.