Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-0

Muhammet KAÇAR/RİZE, (DHA)

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Koray Gençerler (xxx), Volkan Narinç (xxx), Cevdet Kömürcüoğlu (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xxx)- Orhan (xxx), Saadane (xxx), Robin (xxx), Mehmet (xxx), Petrucci (xxx), Recep (xxx), Özgür (xx) (Dk.65 Süleyman xx), Oğulcan (xxx), Samudio (xxx) (Dk.90 Sinan), Kweuke (xx) (Dk.75 Ümit xx)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Kaya (x)- Tolga (x), (Dk. 82 Nobre), Trtovac (x), Stephane Acka (x), Lokman (x), Kubilay (x), Gökhan (x) (Dk.65 Erhan x), Mansaly (xx), Murat (x) (Dk.46 Harba x), Burhan (x), Hamza (x)

GOLLER: Dk.18 Recep, Dk.87 Kubilay (kendi kalesine) (Çaykur Rizespor)

SARI KART: Murat, Harba (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1\'inci Lig ekibi Çaykur Rizespor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u 2-0 mağlup etti.

9\'uncu dakikada Özgür\'ün kullandığı köşe atışında ceza sahasına ortaladığı topu Samudio kafayla indirdi. Saadene\'nin dokunuşunda kaleci Kaya topu çizgide kontrol etti.

10\'uncu dakikada Mansaly\'ın ceza yayı önünden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan\'da kaldı.

18\'inci dakika Oğulcan\'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Recep\'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

28\'inci dakikada Tolga\'nın sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu kafayla kaleye gönderen Gökhan\'ın vuruşunda top yandan az farkla auta çıktı.

66\'ıncı dakikada Recep\'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

73\'üncü dakikada Burhan\'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topu önüne alan Mansaly\'nin vuruşunda top üsten auta çıktı.

74\'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazında Erhan\'ın şutunda topa kaleci Gökhan sahip oldu.

84\'üncü dakikada Oğulcan\'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda top kaleci Kaya\'da kaldı.

87\'inci dakikada Oğulcan\'ın soldan ortasında arka direkte yükselen Samudio\'nun kafa vuruşunda topu çıkarmaya çalışan Kubilay topu kendi ağlarına gönderdi: 2-0.

90+2\'inci dakikada Petrucci\'nin ceza sahası önünden şutunda top üst direkten döndü.

Karşılaşma Çaykur Rizespor\'un 2-0 üstünlüğü sona erdi.

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