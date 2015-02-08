Rizespor'u 2-1 yenen Beşiktaş yeniden lider

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş, rakibinin 9 kişi kaldığı karşılaşmayı 2-1 kazanarak yeniden zirveye oturdu. Rize Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetti.

Ev sahibi Çaykur Rizespor maça Serkan, Koray, Giray, Oboabona, Eren, Kıvanç, Sylvestre, Sercan, Obraniak, Ümit ve Holosko ilk 11'i ile başlarken; Beşiktaş ise Tolga, Serdar, Ersan, Franco, Motta, Olcay, Veli, Sosa, Gökhan, Oğuzhan ve Demba Ba ilk 11'i ile sahada yer aldı.

19.00'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 60. dakikada Jose Sosa'yla 1-0 öne geçti. Golün ardından hakem Cüneyt Çakır'a itiraz eden Kıvanç Karakaş kırmızı kart gördü Rizespor'u 10 kişi bıraktı. Gole dakikalar içinde cevap veren Rizespor, Sercan Kaya ile 1-1'i yakaladı.

65. dakikada Ramon Motta'ya sert müdahalede bulunan Koray Altınay Rizespor'u 9 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra oyun Rizespor'un ceza sahasına yığılırken, Beşiktaş 88. dakikada penaltı kazandı. Demba Ba penaltı vuruşunu gole çevirdi ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.