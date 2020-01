Çaykur Rizespor Başkanı Yardımcı: "Sezon sonu Süper Lig’deyiz"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) – TFF1’inc Lig ekibi Çaykur Rizespor’da Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, ligde önlerinde virajlı ve merdivenli yollar bulunduğunu belirtti, “Bu tempoda gidersek sezon sonu Süper Lig’deyiz” dedi.

Her geçen gün moral ve motivasyonlarının arttığını ifade eden Hasan Kemal Yardımcı, ligde güzel işler yapacaklarını belirterek bu yolda tökezlemek istemediklerini söyledi. Yardımcı, “Bu gidişat ve çalışmalar birlik ve beraberlikle devam edersek sonunu mutluluk olarak görüyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var.Takımımız Rize’nin bir markası.Camiamız her türlü desteği vermeli. Bizimde hatalarımız olacak. Mümkün mertebe doğruları yapacağız. Yeni yönetim kurulu oluştu. Bu yeni yönetimde çok büyük farklılıklar var. Bunlardan biri Rize’de yaşayan kişilerin yönetimde yer almasıdır. Başarı zamanla gelecektir.Rize’ye bir şey yapılacaksa Rize’de yaşayanlar yapmalı. İyisini de kötüsünü de Rize’de yaşayanlar yapsın. Hem kendimizi bir görelim. Dışarıdan Rizelileri de yönetime kattık elbette. Giderimiz maalesef Süper Lig gideri, gelirimiz ise 1’inci lig. Şu an cebimde bir ödeme listesi var görseniz dudaklarınız uçuklar. Bu ödemeleri yapmak için çok çabalıyoruz. Belli virajlı yollarımız ve merdivenlerimiz var. Bu mayıs sonuna kadar sürecek. Bu tempoda gidersek mayıs sonu inşallah Süper Lig’deyiz” dedi.

“SEZON SONUNUN İYİ OLACAĞI ÜMİDİNDEYİZ”

Teknik direktörlüğe yeni bir isim getirdiklerini hatırlatan Yardımcı, şöyle dedi:

“Samsunspor maçında yeni teknik kadromuz ile çıkacağız. Rakibimizde yeni bir hoca getirdi. Onlarında yeni hoca ile ilk maçı. Bu teknik direktör değişikliği olumlu da olumsuzda yansıyabilir. Biz sezon sonunun iyi olacağı ümidindeyiz. Zorlu hararetli bir dönem içerisindeyiz. Destek bekliyoruz. Eksiksiz insan olmaz. Önerilere eleştirilere açığız. Bir çıkışımız sonra inişimiz oldu. Ama yarın Samsunspor maçında inşallah yeniden çıkışa geçeceğiz”

