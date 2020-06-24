Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Oğulcan'ı isteyen bize teklif yapacak

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal opsiyon maddesini kullanarak sözleşmesini 1 yıl uzattıkları Oğulcan Çağlayan’ın son durumu hakkında açıklama yaptı. Galatasaray’a transferi konuşulan Çağlayan için kulüp menfaatlerini koruduklarını belirten Hasan Kartal, ‘İsteyen takımlar bize teklif yapacak’ ifadelerini kullandı.

İşte Hasan Kartal’ı Oğulcan Çağlayan için yaptığı açıklamanın satır başları: "Oğulcan Çağlayan için opsiyon hakkımız vardı, menfaatlerimiz doğrultusunda bu opsiyonu kullandık. Oğulcan bildiğim kadarıyla sıcak bakmıyor. Gitmek istiyorsa, hukuki sorun mu olur, TFF ile çözüm mü olur bilmiyorum.

Oğulcan Çağlayan bizde kalırsa tabii ki isteyen takımlar bize teklif yapacak. Ya bizden çıkışı olur ya da fesih olur kendisi gider. Sözleşmede %100 sıkıntı yok ama UEFA’da ve TFF’de durum ne olur bilmiyorum. Sözleşmeyi okuduk ve opsiyon süremiz vardı.

"Bedavaya gitseydi eleştirilirdik"

Oğulcan Çağlayan’ın opsiyonunun olduğunu bilmiyorduk. Biz bu maddeyi öğrendikten sonra sözleşmesini uzattık. Çünkü isteyeni var ve bedavaya gitseydi bizden sonra gelen yönetim bizi eleştirirdi."