Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Bir daha ceza alırsam istifa edeceğim

Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal, Radyospor'a yaptığı açıklamalarda bir daha ceza alması halinde istifa edeceğini söyledi. Kartal, Sumudica'nın ise görevinin başında olduğunu ifade etti.

Etimesgut Belediyespor-Pendikspor karşılaşmasında maç bittikten sonra saha kenarına girdiği ve talimatlara aykırılık nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ile 12 bin 500 TL para cezası alan Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor Başkanı Hasan Kartal, Bayburt Özel İdarespor'u 3-1 mağlup ettikleri müsabakayı cezası nedeniyle stat çevresinden izleyerek, maçın bitiminde ise ceza aldığı noktaya yine gitti.

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Hasan Kartal, "Böyle tüzük olmaz. Bu cezayı bana verdirmemeleri gerekirdi. Bundan sonra bu tip şeylere ceza verdirmesinler, artık bu ceza uygulamasını da kaldırsınlar. Stadyumda kimse kimse kalmamıştı, futbolcu arkadaşlar beni çağırdı. Ben kendi oyuncularımla sarılmışım, test olmuşum, o zaman da test yaptırmıştım, dün de test yaptırdım, yine aynı şeyi yaptım ve oyuncularımın yanına gittim. Bir daha ceza versinler diye yaptım! Görüntüler var. Yönetmelik bana 'soyunma odasına giremezsin' diyor. Maç bitince herkes soyunma odasına giriyor ve oradaki havayı yaşıyor, başkan mı giremeyecek? 120 gün ceza verirlerse iki kulüp başkanlığından da istifa edeceğim. Benim gibi başkan bulamazlar diye düşünüyorum. Etimesgutspor'da tüzüğe koyduğum bir madde var; kulüp borçlarının %60'ından başkan, %40'ın da yönetim kurulu sorumludur diye. Böyle bir maddeyi tüzüğe koyacak bir başkan var mı? Yine ceza alırsam sadece Çaykur Rizespor ve Etimesgutspor'dan değil, Boks Federasyonu ve Amatör Spor Kulüpleri başkanvekilliği görevimden de istifa edeceğim" açıklamasını yaptı.

Başkan Kartal teknik direktör Marius Sumudica hakkında ise "BB Erzurumspor maçı sonrasında Sumudica istifa sözleri duygusal yapısı itibariyle yaptığı bir açıklamaydı. Sumudica Hocamız görevinin başında ve kendisiyle devam ediyoruz.Takımımız hocamız ile uyum sağladı. Sivasspor maçını da kazanacağımızı düşünüyorum" dedi.