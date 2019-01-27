Çaykur Rizespor, Akhisarspor'u eli boş gönderdi

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında son iki sırada bulunan iki ekip Çaykur Rizespor ile Akhisarspor karşılaştı. Rize ekibi, sahasında oynadığı karşılaşmayı 1-0 geriden gelerek 3-1 kazanmayı başardı ve ligin ikinci yarısına 2'de 2 ile başladı.

Karşılaşmanın başında Çaykur Rizespor pas yaparak rakip kaleye gitmeye çalışırken, Akhisarspor kaptığı toplarla ve duran toplarla gol aradı. Karşılaşmanın 15. dakikasıjnda golü bulan taraf Akhisarspor oldu. Sağ kanattan Josue'nin kullandığı köşe vuruşunda kafa vuruşunu yapan yeni transfer Cocalic'in şutu son olarak Çaykur Rizespor'da Moroziuk'a da çarparak ağlarla buluştu.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Akhisarspor'da golü atan Cocalic, Samudio'ya yaptığı sert müdehale sonucu VAR'a da başvuran Suat Arslanboğa tarafından kırmızı kartı gördü.

İlk yarı Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya iki değişiklikle başlayan Çaykur Rizespor'da Dario Melnjak ve Nakoulma oyuna dahil olurken, Mehmet Uslu ve Abdullah Durak kulübeye çekildi. Yapılan değişikliklerle ritim kazanan Çaykur Rizespor eksik rakibine karşı büyük bir baskı kurdu. Ev sahibi ekip, 70'te oyuna ikinci yarıda dahil olan yeni transfer Dario Melnjak ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Bu golden 2 dakika sonra Vedat Muriqi'nin golüyle öne geçen Çaykur Rizespor, 82'de Nakoulma ile bir gol daha buldu ve skoru 3-1'e getirerek maçta iyice rahatladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor 3-1 kazandı.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 18'e yükseltirken, Akhisarspor 17 puanda kaldı.