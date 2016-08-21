Çaykur Rizespor: Adebayor ve Flamini ile ön anlaşma sağladık

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Arsenalli Flamini ve Adebayor ile ön anlaşma yaptıklarını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre, Karaman, her iki futbolcunun da transferi için bazı yönetim kurulu üyelerinin İngiltere’ye gittiğini söyledi.

Futbolcularla burada yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini anlatan Karaman, "Her iki futbolcu ile görüşmeler yapıldı. Ön anlaşma sağlanan futbolcular, önümüzdeki günlerde Rize’ye gelerek tesisleri gezecek ve son bir görüşme yapılacak. Bu transferlerin bitmesi için herkes fedakarca çalışıyor. Bu nedenle ben yönetim kuruluna ve başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.